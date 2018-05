Partita del Cuore, metropolitana aperta fino a mezzanotte. Tutte le variazioni di Amt

Genova. In occasione della Partita del Cuore in programma mercoledì 30 maggio alle ore 20.30 allo stadio Luigi Ferraris, la metropolitana sarà aperta e in servizio fino a mezzanotte (l’ultima corsa da Brin è prevista alle ore 23.55 e da Brignole alle ore 00.15).

A partire dalle ore 18.15 saranno in servizio le linee bus SM in partenza da Principe e BM in partenza da Molassana.

Al termine della partita saranno in funzione linee bus speciali in partenza da via Monticelli per Principe, da via Bonifacio per Caricamento e piazzale Kennedy e da piazzale Marassi per Molassana.

Ricordiamo le altre linee bus transitanti in zona stadio: 13 (Prato – Caricamento), 37 (via dei Platani – De Ferrari/via Dante), 47 (via Pinetti – Brignole – via Pinetti), 48 (Molassana – PS San Martino), 480 (Brignole – Sant’Eusebio), 482 (Brignole – Sant’Eusebio) e le linee serali 603 (Quezzi – Brignole), 680 (Sant’Eusebio – Brignole) e 683 (via Robino – Brignole).