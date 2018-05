Partita del Cuore, la nazionale cantanti? Si allena in crociera

Genova. La Nazionale Cantanti si sta preparando con un ritiro davvero speciale alla 27esima edizione della Partita del Cuore, che andrà in scena mercoledì 30 maggio 2018, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, in diretta su Rai1 alle ore 21.00.

Per trovare il giusto affiatamento e tenersi in forma in vista della sfida contro i Campioni del Sorriso, giovedì 24 maggio, a Civitavecchia alcuni degli artisti della Nazionale Cantanti sono saliti a bordo di Costa Pacifica, che ha fatto scalo nel porto romano nel corso di una crociera nel Mediterraneo occidentale.

Sulla nave, a disposizione per loro, un campo polisportivo, una pista da jogging, una palestra super accessoriata, una vera e propria spa di 6000 mq, tutti rigorosamente “vista mare”. Uno scenario unico, che ha fatto da spettacolare cornice agli allenamenti di alcuni artisti della Nazionale Cantanti, tra cui Neri Marcorè, Niccolò Fabi, il presidente Paolo Belli, Boosta dei Subsonica, Marco Ligabue, Daniele Incicco dei La Rua, Vincenzo Capua, Briga, Marco Filadelfia.

Nell’anno in cui festeggia il suo 70° anniversario, Costa Crociere ha voluto dare il suo sostegno alla 27esima edizione della Partita del Cuore, che si giocherà proprio a Genova, città dove la compagnia ha la sua sede sin dalla fondazione. Il logo Costa campeggerà inoltre sulle maglie da gioco dei Campioni del Sorriso, una squadra composta da grandi artisti, sportivi, personalità nazionali ed internazionali.

Costa Crociere è una compagnia italiana che fa parte di Carnival Corporation & plc, il più grande gruppo crocieristico del mondo. La flotta Costa è costituita da 14 navi in servizio, tutte battenti bandiera italiana. Nell’ottobre 2019 è prevista la consegna di Costa Smeralda, nuova ammiraglia di ultima generazione alimentata a gas naturale liquefatto (LNG), seguita nel 2021 da un’ulteriore nave gemella.