Partita del cuore, Clerici: “A Mattarella consegnata la maglia n.1”

Genova. La maglia n.1 e un invito per la partita del cuore, che si disputerà domenica 30 maggio a Genova e che servirà per dare aiuto concreto all’Ospedale Gaslini di Genova. Antonella a Lerici e Neri Marcorè hanno accolto, assieme all’assessore allo sport della Regione Liguria, Ilaria Cavo, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’interno dello stand allestito per la vendita dei biglietti della partita.

“Gli abbiamo spiegato che c’era la partita del cuore, ma era già informato – ha spiegato Antonella Clerici, che presenterà assieme a Carlo Conti – ha detto che per giocare non ha più l’età ma che apprezzava l’iniziativa. Si vede che è una persona di cuore e anche la sua presenza al Gaslini è un fatto importante”.

“La partita di giocherà il 30 maggio e ci aspettiamo in tantissimi – ha ricordato Clerici – Genova è una città molto solidale, i proventi andranno al Gaslini e all’Airc e avremo veramente tanti ospiti, da Penelope Cruz a Bebe Vio alle nazionali cantanti e del sorriso, e ci sarà anche un bel ricordo di Fabrizio Frizzi”.