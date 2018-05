Partita del cuore: biglietti a quota 24mila. Christian Puggioni alla selfie machine

Genova. La partita del cuore raggiunge, ormai, quota 24 mila biglietti venduti e, tra i tanti testimonial che hanno deciso di recarsi in piazza De Ferrari per acquistare i tagliandi e fare un selfie, anche Christian Puggioni, ex portiere della Sampdoria.

“Siamo agli sgoccioli, mancano solo tre giorni alla partita – spiega l’assessore allo sport, Ilaria Cavo – e il fatto che lui sia venuto ad acquistare i tagliandi, anche per un nutrito gruppo di amici, e che ora sia davanti alla nostra macchina dei selfie è un buon segnale anche per i tifosi, a riempire anche la gradinata sud”.

La gradinata Nord, infatti, è ormai completa mentre restano ancora di resi posti nella Sud. “Stiamo attorno ai 24 mila biglietti, e questo vuol dire che c’è ne sono ancora – ricorda Cavo – anche se non tantissimi. E l’invito è di affrettarsi per far vedere che lo Stadio Luigi Ferraris, il 30 maggio, sarà pieno. E questo è il modo per dimostrare che siamo una città solidale”.