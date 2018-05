Da parco Dogsville ecco a voi Spritz: un cucciolo “frizzante” che vi conquisterà

Genova. Torniamo al rifugio Dogsville con i volontari dell’associazione Buoncanile per l’appuntamento quotidiano con la rubrica di Genova24 #portamiacasa. Oggi conosciamo Spritz.

“Sono Spritz! Sono una taglia piccola, ho solo due anni, mi piacciono molto i cani e con le persone sono un po’ timido, ne ho passate di tutti i colori, adesso aspetto solo una bella famiglia”.

Cerchiamo per lui una vita in contesto tranquillo, non in pieno centro della città, spiegano i volontari. Spritz è un cane molto giovane e attivo quindi adatto a famiglie dinamiche.

Per informazioni chiamate Buoncanile per info al 3331140022, info@ buoncanile.it