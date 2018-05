Parco del Beigua, sabato 26 maggio visite guidate all’Abbazia di Tiglieto

Genova. Continuano nel mese di maggio gli appuntamenti programmati dai Comuni del comprensorio e inseriti nel calendario di eventi promosso dal Parco del Beigua per celebrare l’Anno europeo del patrimonio culturale.

Sabato 26 maggio l’Associazione Amici della Badia di Tiglieto propone una visita guidata gratuita al complesso monumentale della prima abbazia cistercense costruita al di fuori dei confini di Francia.

Fondato nel 1120, il Monastero di Santa Maria alla Croce di Tiglieto, di impianto romanico, è formato dalla chiesa, dal convento e dal refettorio sui tre lati del chiostro, delimitato sul quarto lato dagli spazi destinati ad uso agricolo.

La visita diventerà l’occasione per scoprire le vicende del monastero che si sono intrecciate con il percorso storico e architettonico dell’edificio, dalla sua fondazione nella piana di Tiglieto fino al passaggio della proprietà nelle mani della Famiglia Salvago Raggi che, in collaborazione con la Regione, la ex Provincia di Genova, il Parco del Beigua, il Comune di Tiglieto ed altri enti pubblici, negli ultimi anni ha provveduto al restauro e all’arricchimento delle infrastrutture necessarie per assicurarne la fruibilità a turisti e pellegrini.

Le visite gratuite si svolgeranno continuativamente con orario 10-12 e 15-18. Per informazioni contattare l’Associazione Amici della Badia di Tiglieto, tel. 347.1254469