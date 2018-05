A Palazzo Reale la festa della Repubblica: chi si presenta con la Costituzione entra con solo 1 euro

Genova. Una tre giorni di eventi, dal 1 al 3 giugno per il weekend della festa della Repubblica: palazzo Reale torna ad aprirsi a genovesi e turisti con un programma ricchissimo.

Venerdì 1 giugno alle 15e30 palazzo Reale di Genova propone una visita guidata al Giardino pensile a cura di Simone Frangioni. Una storia lunga più di tre secoli narra il giardino del Palazzo Reale di Genova, che affonda le sue radici nel reticolo medioevale del borgo di Prè. Le carte d’archivio e il repertorio fotografico permettono di ricostruire le evoluzioni del suggestivo giardino pensile che, per chi vi giunge al termine del percorso dall’atrio alla corte del palazzo, presenta uno spazio sorprendente e inaspettato. In occasione di Euroflora 2018 è stato ripristinato l’aspetto ottocentesco delle aiuole e delle spalliere di agrumi secondo quanto descritto dai documenti dell’epoca. Valore aggiunto è il prezioso risseu settecentesco del selciato, che un delicato intervento di restauro sta riportando al suo originario splendore.

Ingresso: 1 euro o compreso nel prezzo del biglietto di accesso al Museo di Palazzo Reale.

Sabato 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica chi si presenta con una copia della Costituzione avrà diritto a un biglietto di ingresso al prezzo speciale di 1 euro. Alle ore 17.30 il Salone da Ballo ospita un incontro con la dott.ssa Monica Penco – Università di Pavia – per una riflessione sull’articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Domenica 3 giugno il Museo di Palazzo Reale di Genova partecipa a Incontriamoci in giardino, iniziativa organizzata dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia. Per l’occasione verrà allestita l’installazione “Spontaneità nel piatto”, vincitore del concorso Meraviglie nei Parchi. Si vuole riportare l’attenzione sulla cultura della cucina ligure nella preparazione di piatti a base di piante edibili. L’allestimento è costituito da un frutteto di specie antiche, al cui centro è posta una lunga tavola apparecchiata, la quale accoglie ventiquattro posti. La tavola è forata e all’interno del buco è posto il vaso contenente l’erba spontanea, come fosse un piatto. Ogni postazione ospita anche un segnaposto, che indica il nome volgare e il nome scientifico dell’erba edibile, e un menù, che fornisce le informazioni generali della pianta e una ricetta culinaria con protagonista l’erba spontanea edibile, quest’ultima è comodamente scaricabile sul telefono tramite qrcode. Dalle 13.30 alle 19.00 saranno presenti le ideatrici dell’installazione, per rispondere alle domande dei visitatori e presentare i dettagli del progetto.