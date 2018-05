A palazzo del Grillo “Appunti africani”, mostra di Martina Bacigalupo

Genova. Apre il 25 maggio e sarà visitabile fino al 23 settembre al primo piano di palazzo Del Grillo, vicino alla chiesa delle Vigne, nel centro storico, la mostra della fotografa genovese Martina

Bacigalupo “Sul Guardare, Appunti africani 2007- 2017” a cura di Giovanni Battista Martini, che

ripercorre le questioni sorte in dieci anni di lavoro in Africa sub sahariana, dove la fotografa ha vissuto e lavorato.

Lavorando sui diritti dell’uomo per organizzazioni governative e non governative, durante gli anni si è interrogata sulle dinamiche visuali tra continente Africano e Occidente, focalizzandosi in particolare sull’atto del guardare e sulla questione della produzione di nuove immagini.

Martina Bacigalupo (Genova, 1978), dopo gli studi in letteratura e filosofia a Genova e in fotografia a

Londra, nel 2007 parte in Africa dell’Est dove vive e lavora per dieci anni come fotografa indipendente.

Lavorando su questioni inerenti i diritti dell’uomo per varie organizzazioni internazionali, Bacigalupo

mette progressivamente in discussione il ruolo della fotografia occidentale sul continente africano

esplorando nuove possibilità di rappresentazione.

Nel suo ultimo lavoro, attualmente in produzione, Bacigalupo, in collaborazione con la studiosa

canadese Sharon Sliwinski, propone una narrazione della crisi migratoria globale attraverso

un’esperienza partecipativa sull’immaginazione, la resilienza e la vulnerabilità.

Il suo lavoro è stato pubblicato su The New York Times, The Sunday Times Magazine, Libération, Le

Monde, Vanity Fair, Internazionale, Esquire, Jeune Afrique e esposto in varie fiere internazionali

d’arte: Paris Photo (2013), Unseen (Amsterdam 2014), Aipad (New York 2014). Il progetto “Gulu

Real Art Studio” (Steidl, 2013) fa parte della Artur Walther Collection, una delle più rinomate

collezioni di fotografia africana nel mondo. Dal 2010 Martina Bacigalupo è membro dell’Agence VU di Parigi.

La mostra è visitabile con ingresso libero da mercoledì a domenica dalle ore 16 alle ore 20.