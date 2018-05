Palazzi Svelati, tornano le aperture straordinarie dei luoghi istituzionali. Dal carcere alla caserma dei pompieri

Genova. La Costituzione della Repubblica Italiana compie 70 anni e il 2 giugno torna per il secondo anno “Palazzi svelati”, l’apertura alla cittadinanza di ventiquattro sedi istituzionali normalmente chiuse al pubblico. La giornata verrà coronata dal tradizionale spettacolo pirotecnico in Piazza De Ferrari, alle 22.30, per festeggiare anche gli equipaggi della regata delle Repubbliche Marinare in programma il giorno successivo.

“Sarà innanzitutto un’occasione per festeggiare la nostra Costituzione, entrata in vigore 70 anni fa, nel 1948”, ha commentato il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “Aprire le sedi istituzionali, oltre a offrire ai genovesi l’opportunità di visitare palazzi splendidi normalmente chiusi alle visite, è un gesto simbolico che ricorda ai cittadini che le Istituzioni sono di tutti, come la Costituzione non smette di ricordarci”.

Verrà ripetuta l’apprezzatissima apertura del Palazzo della Regione Liguria, dove anche quest’anno verranno esposte per l’occasione opere della collezione regionale e di collezioni private: visite guidate dalle 10.00 alle 18.00. Fra le novità, anche la Casa Circondariale di Marassi (da prenotare in anticipo via email), mentre resta sempre apprezzatissima dai bambini la visita al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

A tutti i visitatori verrà fornito uno speciale “passaporto” dove far apporre il timbro di ogni palazzo: i primi 10 che riusciranno a visitare 16 palazzi avranno diritto a una cena per due persone nei ristoranti di Liguria Gourmet.

Oltre alle aperture straordinarie del 2 giugno, i 70 anni della Costituzione saranno oggetto di mostre, concerti e dibattiti dal 28 maggio al 4 giugno.

PROGRAMMA

2 giugno – Fuochi d’artificio in piazza De Ferrari

Dalle ore 22.30 spettacolo pirotecnico per festeggiare la Costituzione e gli equipaggi che partecipano alla regata delle Repubbliche Marinare

2 Giugno – Aperture straordinarie:

PALAZZO DORIA SPINOLA – PREFETTURA

Largo Eros Lanfranco, 1 – Apertura dalle 10.00 alle 19.00

PALAZZO DELLA REGIONE LIGURIA

Piazza De Ferrari, 1 – Apertura dalle 10.00 alle 18.00 con visite guidate

PALAZZO TURSI – COMUNE DI GENOVA

Via Garibaldi, 9 – Apertura dalle 13.00 alle 19.00

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

Piazza Portoria, 1 – Apertura dalle 9.00 alle 13.00

PALAZZO TOBIA PALLAVICINO – CAMERA DI COMMERCIO

Via Garibaldi, 4 – Apertura dalle 10.00 alle 19.00

PALAZZO DELLA BORSA

Via XX Settembre, 44 – Apertura dalle 15.00 alle 22.00

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA – (Dipartimento di Giurisprudenza)

Via Balbi, 5 – Apertura dalle 9.00 alle 13.00

Esposizione del Tricolore donato da Goffredo Mameli all’Università

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

Viale Brigate Partigiane, 2 – Apertura dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE

Viale Brigate Partigiane, 2 – Apertura dalle 10.00 alle 13.00

PALAZZO DE GAETANI – BANCA D’ITALIA

Via Dante, 3 – Apertura dalle 10.30 alle 18.00

AGENZIA DELLE ENTRATE

Via Fiume, 2 – Apertura dalle 10.00 alle 13.00 con visita alla Sala Piramide e appartamento storico

QUESTURA DI GENOVA

Via Armando Diaz, 2 – Apertura dalle 9.00 alle 13.00

CAPITANERIA DI PORTO

Via Magazzini Generali – Apertura dalle 9.00 alle 12.30

CASERMA SAN GIORGIO – COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA

DI FINANZA

Piazza Cavour, 1 – Apertura dalle 9.00 alle 13.00

ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA MILITARE

Passo dell’Osservatorio, 4 – Apertura dalle 9.00 alle 13.00 con visite guidate

FORTE SAN GIULIANO – COMANDO PROVINCIALE DELL’ARMA

DEI CARABINIERI

Via Gobetti, 5 – Apertura dalle 9.00 alle 13.00

PALAZZO PATRONE – COMANDO MILITARE ESERCITO LIGURIA

Largo della Zecca, 2 – Apertura dalle 9.00 alle 12.00 con visite guidate

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Via Albertazzi, 2 – Apertura dalle 9.00 alle 12.00

PALAZZO SAN GIORGIO – AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Via della Mercanzia, 2 – Apertura dalle 9.30 alle 12.30 con visite guidate (richiesta carta d’identità)

COMPLESSO MONUMENTALE S. IGNAZIO – ARCHIVIO DI STATO

Via S. Chiara, 28 r – Carignano – Apertura dalle 10.00 alle 13.00con visite guidate al Complesso e alla mostra documentaria “L’Archivio della Casa di San Giorgio: finanza pubblica e credito”

PALAZZETTO CRIMINALE – ARCHIVIO DI STATO

Via Tommaso Reggio, 14 – Apertura dalle 14.30 alle 19.00 con visite alla esposizione dei 7 Rolli e di altri documenti sul Sistema dei Rolli e sulla storia del Palazzetto Criminale e con visite ai graffiti del Corpo di Guardia (XVII secolo)

CASA CIRCONDARIALE DI MARASSI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE

PENITENZIARIA

Piazzale Marassi, 2 – Apertura dalle 9.00 alle 13.00 con visita guidata su prenotazione all’indirizzo cc.marassi.genova@giustizia.it (allegare carta di identità)

PALAZZO REALE

Via Balbi, 10 – Apertura dalle 13.30 alle19.00 ingresso ridotto 1 euro per i visitatori che si presentano con copia della Costituzione

MUSEO DEL RISORGIMENTO

Via Lomellini, 11 – Apertura dalle 10.00 alle19.30 apertura straordinaria con ingresso gratuito