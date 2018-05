Ospedale Galliera, via i ponteggi: sabato accessi alternativi per il pronto soccorso

Genova. La direzione dell’Ospedale Galliera informa che domani, sabato 26 maggio, dalle ore 7 alle ore 11, presso il Padiglione A non sarà accessibile la camera calda del Pronto Soccorso all’utenza, a causa della rimozione dei ponteggi che erano stati allestiti per il ripristino e la messa in sicurezza della facciata della palazzina in questione.

Verranno predisposti due accessi con percorso alternativo: Portineria Centrale per i pazienti provenienti con mezzo proprio; Varco Carraio, portineria San Filippo, per gli accessi con mezzo di soccorso.

In considerazione della distanza da percorrere per raggiungere il Pronto Soccorso, nella fascia oraria indicata, non potranno essere accolti pazienti critici inviati dalla centrale operativa 118 con codici di gravità elevata.

L’Ente ospedaliero si scusa anticipatamente per eventuali disagi.