Ordinanza anti alcol, arriva il pugno duro. Pattuglione a Caricamento, 30 identificati e 6 denunce

Genova. Dopo i primi giorni di elasticità, arriva il pugno duro per far rispettare la nuova ordinanza anti-alcol del Comune di Genova per il centro storico.

Nel corso del pomeriggio di ieri, infatti, un “pattuglione” composto da Carabinieri, Esercito, Polizia Locale e unità cinofila, hanno sottoposto a controllo 4 esercizi pubblici, identificando una trentina di persone nella zona compresa tra piazza Banchi, Sottoripa e Caricamento.

Inoltre, nei pressi di piazza Caricamento, hanno sanzionato sei persone per la violazione dell’ordinanza del Comune di Genova relativa al consumo dell’alcol, per un totale di 1.200 euro.