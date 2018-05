Ora di punta, code sul nodo autostradale di Genova

Genova. Traffico intenso, anche se non dovuto ad alcun disagio in particolare, sul nodo autostradale genovese questa mattina all’ora di punta.

Società Autostrada segnala coda sulla A12 tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso, ma anche coda tra bivio A12 e A7 in direzione Nord e code in uscita al casello di Genova Bolzaneto, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria nel quartiere della Valpolcevera dove, peraltro, è cambiata da poco la rete viaria.

Rallentamenti sulla A10 tra Pegli e il bivio A10 e A7 in direzione del centro città. Qualche coda anche sulla strada sopraelevata, all’altezza della stazione marittima, specialmente per chi viaggia in direzione dell’autostrada a Genova Ovest.