Genova. Iniziamo questa nuova settimana di #portamiacasa “salendo” a Monte Contessa, il canile sulle alture di Sestri Ponente. per incontrare due cani con una storia che non vi lascerà indifferente.

Ringo è arrivato a maggio 2017. Era spaventato e forse non capiva il motivo per cui lo avevano lasciato davanti al cancello del canile. Come si può capire un abbandono? Ringo è nato ad ottobre 2012, è un mix maremmano ed è di taglia media. Bello e dal muso simpatico. Ha bisogno di una famiglia che lo sostenga e che lo guidi nelle esperienze e che lo faccia sentire membro di un gruppo. È il compagno ideale per chi ama fare lunghe passeggiate nel verde, sarebbe molto contento di avere uno spazio esterno ma potrebbe anche vivere in appartamento purché la sua famiglia abbia tempo a sufficienza da dedicargli. Con i suoi simili va a simpatia, da valutare la convivenza con una femmina equilibrata.

Foto 2 di 2



Med è stato sfortunato nella vita e non solo ha dovuto conoscere il canile ma da poco ha dovuto subire un delicato intervento alla gola che lo ha molto debilitato, Med ora è triste e sogna una vita fuori da quel box e via da quelle sbarre. In canile ci sono i suoi amici volontari di cui si fida e a cui vuole molto bene, ma come ogni cane in canile vorrebbe una casa tutta sua. Med ha i suoi tempi e ha bisogno di fidarsi perchè la sua fiducia è stata tradita più di una volta, ma quando si lascia andare crea un bellissimo legame di amicizia con le persone.

Ora Med aspetta la sua occasione.

Monte Contessa questa domenica 27 maggio apre le sue porte per un Open Day. “Un’occasione per conoscere i nostri numerosi cani e il posto dove vivono, stare insieme e vincere qualche premio. Solo vivendo insieme il canile possiamo far vivere i nostri cani – dicono i volontari – passa una giornata tra amici, il 27 maggio tanti amici veri vi aspettano al canile di Monte Contessa!Vi aspettiamo numerosi, avrete tutta la giornata per conoscere i nostri ospiti e i volontari che li seguono e per partecipare alla grande pesca di beneficenza o curiosare tra i nostri banchetti”

Per informazioni: Canile Monte Contessa, associazione UNA Onlus, Via Rollino 92N, info@unaonlusgenova.it, 0106500617