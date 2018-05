Omofobia e politiche pubbliche contro le discriminazione. Assessori Serafini, Fassio e Viscogliosi ospiti al convegno di Arcigay

Genova. Mercoledì 30 maggio si terrà, presso la Civica Biblioteca Berio (Sala dei Chierici) il convegno dal titolo “Omofobia e politiche pubbliche contro le discriminazioni”, promosso da Arcigay con la collaborazione del Comune di Genova.

Questo evento si presenta quale importante occasione di dialogo fra il Comune e le realtà che si trovano quotidianamente a raccogliere le istanze della comunità LGBT dal territorio genovese.

Gli sportelli di Arcigay accolgono ogni anno decine di persone con le motivazione più diverse: studenti delle scuole superiori vittime di bullismo a scuola, migranti richiedenti asilo come omosessuali in difficoltà rispetto il proprio orientamento sessuale, discriminazioni sul luogo di lavoro e ragazzi allontanati dalle famiglie a causa del proprio coming out.

In particolare Arcigay Genova coglierà l’occasione per presentare ufficialmente i dati del questionario portato in questi anni in alcune scuole genovesi, per indagare la situazione del bullismo di stampo omofobico, ma non solo.

“Nelle ultime settimane si è presentata l’occasione per proporre una riflessione proprio su queste informazioni, convinti che sia molto importante che avvenga un confronto sulle situazioni di forte disagio dei ragazzi e delle ragazze LGBT che ogni giorno si trovano di fronte a situazioni di discriminazione e violenza”.

Dopo gli interventi del mattino, si terrà nel pomeriggio una tavola rotonda organizzata da Arcigay con la quale verrà data voce al più ampio spettro di realtà, da Amnesty International alla Chiesa Valdese, dalle associazione che si occupano di accompagnare persone in transizione di genere a quelle di genitori di omosessuali.

Ecco il programma della giornata, divisa in due momenti:

Mattina (ore 9.15-13.00)

Saluti istituzionali

Elisa Serafini, Assessore Cultura e Politiche giovanili del Comune di Genova

Federica Imperiale, Vicepresidente del Comitato per le Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Genova

Claudio Tosi, Presidente Arcigay Genova

Relazioni

Omofobia e politiche pubbliche

Arianna Viscogliosi, Assessore Pari Opportunità del Comune di Genova

Omofobia e scuole

Francesca Fassio, Assessore alle Politiche educative e dell’istruzione del Comune di Genova

prof. Claudio Bagnasco, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Federico Orecchia, Responsabile Scuole Arcigay Genova

Omofobia e strumenti istituzionali

Simona Truppo, Vicequestore Aggiunto della Questura di Genova

Omofobia e lavoro

Sarah Musolino, Ufficio Nuovi Diritti CGIL Genova e Liguria

Evelina Argurio, Sportello contro le discriminazioni SILP CGIL

Lella Trotta, Responsabile Coordinamento Pari Opportunità UIL Liguria

Omofobia e diritto

avv. Daniele Ferrari, Università degli Studi di Siena

Pomeriggio (ore 15.00-17.30)

Nel pomeriggio si terrà una tavola rotonda organizzata da Arcigay Genova e partecipata da rappresentanti di associazioni e realtà che si trovano ad operare per la comunità LGBT e che attraverso i loro servizi e attività ricevono le istanze del territorio. Verranno esposti esperienze, vissuto quotidiano e materiali per il confronto.

Modera: dott.ssa Luisa Stagi, Università di Genova, Dipartimento di Scienze della Formazione.

Paolo Bensi, Amnesty International Genova

Rossella Bianchi, Associazione Princesa

Licia Casali, Segretaria Ordine dei Giornalisti Liguria

Lisa Dell’Utri Vizzini, Insegnante Scuola Media Don Milani-Colombo

Marco Fiorello, Coordinamento Liguria Rainbow

Fiorenzo Gimelli, Presidente Agedo Nazionale

William Jourdan, Pastore della Chiesa Valdese di Genova

Geraldine Martini, Genova Gaya

Federico Pontillo, Arcigay Genova

Daniela Vassallo, Famiglie Arcobaleno