Ombrelli colorati, a luglio la vendita in favore di Gaslini Onlus

Genova. “Hanno colorato le strade del CIV Sestiere Carlo Felice in occasione di Euroflora 2018, sono gli ombrelli più chiacchierati della stagione! Ora è tempo di chiuderli e accogliere l’estate alle porte”

Così inizia il “disclaimer” dell’evento facebook che annuncia la vendita per beneficenza dei famosi ombrello colorati che da settimane “volano” sulle teste di genovesi e turisti per le vie del centro cittadino e non solo.

Infatti i negozianti del CIV hanno aderito ad una speciale raccolta fondi con la quale si potranno sovvenzionare gli importanti progetti della Fondazione Gaslini Onlus che contribuisco al miglioramento tecnologico e al reperimento delle prime e più urgenti necessità dell’Ospedale Gaslini.

Come fare? Basta andare sulla pagina facebook dell’evento e seguire le istruzioni. L’offerta è libera a partire da 5 euro cadauno.

