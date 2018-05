Nuotatori Genovesi: sei tuffatori in gara ad Albaro a caccia della finale nazionale

Genova. Periodo ricco di impegni per i tuffatori della Nuotatori Genovesi.

Domani, domenica 13 maggio, alle piscine di Albaro si disputerà la seconda prova Propaganda interregionale concentramento centro-nord per la categoria C3 2009/2010. La prova è valida come selezione per la finalissima nazionale. I primi otto qualificati andranno a disputare la finale nazionale a Riccione.

La Nuotatori Genovesi sarà presente con Caracciolo Leila, Dorcier Agata, Ravazzini Giada, Retali Lucrezia, Russo Lorenzo, Dameri Gioele.

Il programma prevede, alle ore 9,15, la gara femminile da 1 metro e a seguire la competizione maschile da 3 metri; nel pomeriggio dalle ore 13,30 la gara femminile da 3 metri e a seguire la competizione maschile da 1 metro.

Suona la carica coach Marina Montobbio: “Forza ragazzi andiamo a conquistare la finale”.

La settimana scorsa si sono svolte a Bolzano le gare nazionali eliminatorie per le categorie Esordienti C1 e C2.

Per la società genovese hanno partecipato Barbieri Agata, Caracciolo Nicolò, Fani Giorgia, Russo Guglielmo, Ugatti Sofia, Bertulessi Camilla, Caucci Lorenzo, Franchini Gaia, Ghio Benedetta, Gonini Viola.

Nei C2 da segnalare l’ottima prestazione di Caracciolo Nicolò, dodicesimo e quattordicesimo. Nei C1 le buone prestazioni dei ragazzi che hanno strappato il pass per la gara successiva che si terrà a Roma dal 25 al 27 maggio: Ghio Benedetta, Gonini Viola, Caucci Lorenzo e, nella categoria Junior, Erba Elia.