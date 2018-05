Genova. Sabato 5 e domenica 6 maggio torna la Nuota 24 ore alle Piscine di Albaro.

Sport e solidarietà, per la quinta edizione, due giorni dedicati alla raccolta fondi per i reparti di Ematologia, Oncologia, Geriatria, dell’ospedale San Martino-Ist di Genova e per sostenere i progetti dell’Airc.

Foto 3 di 3





L’evento è inserito nell’Arena Spring Festival, manifestazione che coinvolge tutta l’area del village intorno alle piscine. Nuoto, pallanuoto, sincronizzato, fitness: una mobilitazione generale per stare insieme, divertirsi e fare del bene.

Si comincia con lo Staffettone di nuoto, sabato alle ore 13, con più di 120 le iscrizioni arrivate fino ad ora: quattro squadre, capitanate da straordinari campioni. Da Elisa Casanova insieme a Gaia Naldini, a Luca Baldini, da Francesco Bocciardo con Mattia Alberico, a Edoardo Stocchino.

Poi tanta pallanuoto, la doppia sfida Quinto-Chiavari prima il match di Serie A2, poi il campionato Under 15. Il Torneo Uisp, con le squadre Sestri Mare e Sport, Noctis Nantes, Sturla, Mysport, in palio un posto alle finali nazionali di Riccione. In mezzo l’esibizione di sincro. E per finire la nuotata notturna, su prenotazione.

Nel programma di domenica la masterclass di fitness, poi il torneo aquagol, con Pro Recco Academy, Nuotatori Genovesi, Sori, Arenzano e tutto intorno sport e divertimento.

L’edizione 2018 è inserita all’interno della secondo appuntamento con Arena Spring Festival organizzata a scopo benefico da tutte le attività commerciali all’interno di Arena Albaro Village, con attività in vasca e fuori nelle aree esterne dell’Arena sia per adulti sia per bambini.

Nuota 24 ore ha preso il via nel 2014. Nelle ultime due edizioni sono stati raccolti più di 11.000 euro che sono serviti per acquistare materiale per i reparti Day Hospital, Oncologia, Ematologia e Geriatria. Negli anni sono stati acquistati bilance, sollevatori, televisori, frigoriferi ed altro.