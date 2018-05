Il museo Luzzati chiude dal 1 giugno ma solo per ristrutturazione

Genova. A partire dal 1° giugno 2018 Porta Siberia sarà temporaneamente chiusa al pubblico per lavori di manutenzione. Sospese le consuete attività didattiche del Museo.



E’ arrivato il momento di una pausa, per il Museo Luzzati: dopo 10 anni la storica sede di Porta Siberia di uno dei musei più originali del panorama cittadino ha bisogno di alcuni interventi di manutenzione, indispensabili per aggiornare il progetto espositivo ed ottimizzare la fruizione della struttura anche dal punto di vista logistico.

Ma sarà soprattutto il progetto culturale del Museo ad essere rivisitato e rinnovato nel periodo di chiusura e Porto Antico sarà in prima linea insieme al Comune di Genova e a tutti coloro che hanno a cuore lo sviluppo dell’arte in tutte le sue possibili declinazioni espressive.

E’ dunque solo una sosta temporanea, quella del Museo Luzzati, che servirà anche per preparare il rilancio di uno dei più preziosi gioielli del Porto Antico, da oltre venticinque anni cuore pulsante e protagonista del rilancio della nostra Città.