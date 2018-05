Genova. Un grosso albero è crollato in strada a Molassana, precisamente in via Piacenza, provocando danni all’impianto di illuminazione pubblica ma, per fortuna, nessun ferito.

Il rischio è stato però altissimo: il fatto è avvenuto all’altezza di via Pezzali, in tarda mattinata poco prima delle 13, ed è stato solo un caso che nessuno passasse proprio in quel momento.

La strada è stata totalmente invasa dall’albero, e risulta chiusa al traffico, deviato sull’altra sponda del Bisagno. Sul posto Vigili del Fuoco, personale Polizia Locale, AMT e ASTER. La rimozione è in corso.