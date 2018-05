Molassana, Fabrizio Barsacchi: Festeggiamo il centesimo anniversario della società, con la permanenza in Eccellenza

Genova. “Nel fine settimana partiranno i festeggiamenti per il centenario della fondazione del Molassana e cosa c’è di più bello, che farlo dopo aver raggiunto la salvezza? Si tratta di un traguardo, per la nostra società, simile alla vittoria del campionato”.

E’ un Barsacchi, giustamente orgoglioso, quello che si concede ai microfoni di Ge24: “Abbiamo centrato l’obiettivo del mantenimento della categoria, in anticipo, al termine di una stagione ‘double face’, che ci ha visto disputare in girone di andata sopra le righe e poi una seconda parte di stagione più problematica, ma si tratta di situazioni che si possono verificare in un campionato competitivo come l’Eccellenza”.

“Ritengo positiva, la mia prima annata dietro la scrivania, perchè abbiamo ottenuto quello che ci eravamo prefissati, senza l’ausilio di investimenti di un certo tipo, quello di cui si avvalgono altre società, che possono permettersi budget superiori. D’altronde – continua il direttore – la nostra filosofia porta avanti un discorso ‘autoctono’, con i giovani del vivaio al centro di tutto”.

E’ presto parlare di prospettive future, a cominciare dalle questioni tecniche?

“In questo momento siamo tutti concentrati sulla festa del Centenario, dopo di che, ci accomoderemo intorno ad un tavolo, con il presidente Franini ed il tecnico Schiazza, per fare delle valutazioni sugli obiettivi ed in relazione a tanto, programmare come portarli avanti”.

“Il mister ha lavorato bene, in tutti questi quattro anni alla guida del Molassana, facendo crescere tanti giovani ed ha dimostrato, sul campo, di essere un tecnico di primo livello. Ripeto, bisognerà vedere se obiettivi, aspirazioni, motivazioni, di società e tecnico combaceranno…”.