Genova. Il prossimo martedì avrebbe dovuto, in quei locali, inaugurare una pizzeria da 350 coperti. Ma i locali al secondo piano del supermercato Basko a Molassana sono andati in fiamme.

L’incendio è divampato intorno alle 23. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di San Benigno e dal distaccamento di Genova Est, oltre ad alcune ambulanze.

Foto 2 di 2



A chiamare i soccorsi alcuni cittadini che si sono accorti delle fiamme e del fumo che, in pochi minuti, ha invaso via Bernardini e via Molassana. Non ci sono stati feriti.

Ignote, per ora, le cause del rogo. Sull’incendio è stata aperta un’indagine.