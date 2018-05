Molassana, dalla macchina spuntano fili di rame e pugnale da 30 cm. Uomo denunciato dai carabinieri

Genova. Un 36 enne genovese, abitante in salita Ca dei Bizzarri, la scorsa serata, ha asportato dei cavi di rame dall’ex edificio “enel” sito invia di Creto.

Fermato poi per un controllo di routine da una pattuglia dei carabinieri, dopo essere stato identificato, è scattato il controllo dell’autovettura.

A quel punto la scoperta degli agenti: in macchina sono stati trovati i cavi di rame e un pugnale lungo 30 cm. Il tutto è stato sequestrato, mentre per l’uomo è scatta la denuncia a piede libero per “furto aggravato e porto abusivo di armi”.