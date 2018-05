Da Milano in riviera per spendere soldi. Falsi.

Rapallo. I carabinieri di Santa Margherita Ligure, in collaborazione con i colleghi di Legnano (Milano) hanno arrestato due uomini e ne hanno denunciato un terzo per “spendita di monete falsificate in concorso”.

I tre, un 31enne di Legnano, un 20enne di Palermo e uno altro 37enne, sempre del milanese, sono stati sorpresi in riviera, a Rapallo, nel tentativo di pagare merce, sigarette e altro, con banconote che sono risultate false.

I tre erano tutti pregiudicati. Sono stati fermati per un controllo e trovati in possesso di 11 banconote da 50 euro, contraffatte appunto. Inoltre, i malfattori, poco prima, avevano acquistato da una tabaccheria due pacchetti di sigarette, pagando con una banconota da 50 euro falsa.

Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 300 euro, sequestrati poiché ritenuti provento dell’illecita attività. Sequestrate anche le banconote false. In mattinata sono stati processati con rito direttissimo.