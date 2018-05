Genova. Il Mignanego, grazie al pareggio (1-1) in casa della Burlando, vince il campionato di Prima Categoria B e nella prossima stagione agonistica, giocherà in Promozione.

I ragazzi di mister Puggia partono a tutto gas e dopo appena sessanta minuti di gioco si portano in vantaggio con Poirè; la Burlando, colpita a freddo, reagisce , ma non riesce ad andare oltre il pareggio, realizzato (al 75°) da Russotti.

A fine gara esplode la gioia dei polceveraschi, mentre Cimieri e compagni affronteranno, nella finale dei play off, la vincente tra Bargagli e Cogornese.

Il Bargagli termina al terzo posto, pareggiando (4-4) con il Cogoleto; le reti dei valligiani sono di Branca (doppietta), Bianco e Solidoro, mentre per i granata del presidente Argo, ad andare a rete sono Anselmi e Guerrieri, autori di una doppietta a testa.

La Cogornese vince (3-1) in casa della retrocessa Ruentes, e da martedi comincerà a preparare la semifinale play off.

Il Multedo vince (2-1) sulla Cella e chiude il torneo al quinto posto ma avendo dieci punti di ritardo dalla Burlando, non potrà giocare gli spareggi; Bonadio e compagni si consolano con la dodicesima rete stagionale dell’ottimo Vargiu e con il titolo di capocannoniere, conquistato da Rasero (19 centri).

Ruentes e Riese retrocedono in Seconda Categoria, mentre Torriglia (5-1 alla Riese) e San Desiderio (3-3 con la Superba) si gocheranno la permanenza in Prima Categoria, sfidandosi in un match ‘mors tua, vita mea’…

La Genovese Boccadasse saluta il torneo, pareggiando (3-3) con il Marassi, mentre il Sori è sconfitto (4-3) a domicilio, dall’Olimpic Pra’ Pegliese.