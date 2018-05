Metti una sfilata in uno studio di illustrazione: domenica Oimemì in mostra ad Agrumi

Genova. Prendete due fra le due imprese giovani più interessanti: una è Oimemì, piccolo concept store in via Cairoli, propone abbigliamento e accessori realizzati da artisti selezionati in tutto il mondo: magliette, borse, mug e così via con un tocco di originalità che – Oimemì – fa dimenticare di essere a Genova, Italia; l’altra è Agrumi, studio di illustrazione e grafica fondato da Letizia Iannacone e Francesca Costa nonché centro per laboratori, workshop e mostre che ha aperto recentemente al primo piano di un bel palazzo antico in via San Siro.

Ne verrà fuori un evento da non perdere: domenica 3 giugno alle 17e30 negli spazi di Agrumi Studio, “Oimemì in mostra”, un po’ sfilata, un po’ esposizione, ma anche musica e serigrafie, per un tardo pomeriggio di tarda primavera che vi ricaricherà in vista del lunedì. Il miglior modo per chiudere il weekend.

“Agrumi Studio ha deciso che fosse giunta l’ora di raccogliere in una piccola esposizione un po’ della ricerca del concept store, un po’ dell’arte da indossare prodotta e sparsa per il mondo dal coraggioso negozietto genovese”, si legge nella presentazione dell’evento su Facebook.

Oltre all’inaugurazione della mostra

>> #troppatrama Lab. serigraferà live la perfetta tote bag per l’estate 2018, limited edition col disegno concepito per l’occasione dal maestro Alessandro Ripane.

>> Colonne sonore da mondi paralleli: col contrappunto dei visuals di Mattia Meirana, Lo Sceriffo Lobo eseguirà per la prima volta la sua “sinfonia incompleta per strumenti virtuali (e non)”.

Agrumi è uno studio di illustrazione e grafica, ma anche un contenitore di attività: laboratori creativi, eventi e mostre nel cuore del centro storico di Genova.

Agrumi è due giovani illustratrici:

Francesca Costa

@neneca // www.neneca.com

Letizia Iannaccone

@letiziaiannacconeillustratrice // www.letiziaiannaccone.com