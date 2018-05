Metropolitana, da lunedì corse dalle 6 del mattino: ma per quelle serali bisognerà attendere ancora

Genova. Metropolitana aperta dalle 6 e più corse al mattino. Con queste prime novità parte la revisione della sotterranea genovese. A partire da lunedì 7 maggio la metro aprirà, dal lunedì al sabato, alle ore 6.00 con le prime corse alle 6.00 da Brin e alle 6.11 da Brignole.

Saranno, inoltre, intensificate, nei giorni feriali, le corse nelle fasce orarie dalle 7.00 alle 9.00 e dalle 12.30 alle 14.30, quando sono soprattutto gli studenti a muoversi per andare a scuola e tornare a casa.

“Abbiamo accolto le numerose richieste arrivate da parte dei lavoratori che chiedevano l’anticipo dell’apertura della metropolitana, soprattutto quelli che si recano al lavoro al mattino presto – dichiara Stefano Balleari, vicesindaco e assessore alla Mobilità – L’intensificazione delle due punte di servizio del mattino le abbiamo volute per agevolare i tanti studenti che utilizzano la metro per andare a scuola e tornare a casa, queste corse in più garantiranno condizioni di viaggio più confortevoli”.

“Perché i genovesi possano capire il valore di una metropolitana è necessario che il servizio offerto sia con caratteristiche da metropolitana per frequenza e nastro orario – sottolinea Marco Beltrami, amministratore unico di Amt – In questo caso abbiamo recepito le numerose richieste dei lavoratori e le segnalazione di tanti clienti, in particolare studenti, che usano la metro al mattino e a mezzogiorno e chiedono maggior frequenza e minor affollamento in carrozza”.

Ancora niente da fare, al momento, per il prolungamento dell’orario alla sera, considerato poco remunerativo perché poco utilizzato dai cittadini. Le corse serali erano state sperimentate in occasione di eventi particolari come notti bianche e partite di calcio.