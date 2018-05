Genova. La depressione che ha colpito il mediterraneo è in progressivo colmamento e sulla Liguria nel week end avremo condizioni di variabilità con rischio di qualche temporale nel pomeriggio in Appennino, localmente sconfinante verso alcuni tratti di costa. Il vento sarà in attenuazione e le temperature in aumento.

In particolare per oggi il meteorologi di Limet prevedono “al mattino nubi medio-basse compatte sui crinali e versanti padani senza escludere qualche piovasco tra Alpi Liguri e Val Bormida occidentale. Belle schiarite lungo le coste, specie del settore centro-orientale. Nel pomeriggio accentuazione dell’instabilità nelle zone interne, segnatamente sull’Appennino Genovese, dove sarà probabile qualche rovescio od occasionale temporale in parziale sconfinamento verso il settore centro-occidentale costiero”.

Domani avremo una “mattinata con belle schiarite ovunque a parte nubi sui versanti padani senza conseguenze. Pomeriggio più instabile con formazione di temporali in Appennino, in locale sconfinamento verso le coste del genovese e savonese di levante”.