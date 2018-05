Genova. Dopo un fine settimana instabile ma che ha anche regalato ore di sole, tornano le nuvole. E la pioggia, sopratutto sulle alture. Si va verso un martedì di pioggia.

La settimana inizia con un sistema ciclonico ad ovest inserito in un campo barico livellato, che determina un generale incremento della nuvolosità e qualche precipitazione.

Aumento della nuvolosità sin dal mattino con cielo che tenderà a divenire nuvoloso su gran parte della regione. Qualche precipitazione in giornata non esclusa ma più probabile sui rilievi con locali rovesci. In serata possibili piogge sparse anche sulla costa.

Venti: Settentrionali generalmente moderati, o tesi su centro ponente. Mari: Stirato sotto costa. Mosso al largo.

Temperature: In lieve calo nei valori massimi.

Costa: min +9/14 °C, max +18/23°C

Interno: min +6/10°C , max +19/24°C