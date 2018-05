Genova. Dopo l’instabilità della settimana scorsa, arriva il sereno: sole e brezza, con temperature in aumento. Una bella giornata di primavera che sembra preannunciare una direzione estiva.

Le condizioni meteo andranno via via ad essere sempre più stabili nel corso della settimana: durante il week end la fortuna dovrebbe assistere il genovesato con un clima mite. Ma con ogni evidenza è meglio non sbilanciarsi.

Venti: al mattino brezze tese da nord, mentre dal pomeriggio i venti ruoteranno a sud-ovest. Mari: poco mosso,

Temperature: in aumento le massime.

Costa: min 14/17 °C, max 22/26°C

Interno: min 9/14°C , max 17/25°C