Genova. Mettiamoci nell’ordine di idee di poter passare dal sereno alla pioggia nel giro di pochi istanti. Questo è quanto accadrà nei prossimi giorni in Liguria a causa – spiegano i previsori del centro Limet – dell’affermarsi sul Mediterraneo di una circolazione prettamente orientale, inserita in un tessuto blandamente anticiclonico. Avremo quindi condizioni di spiccata variabilità meteorologica sul nord-Italia e quindi anche sulla Liguria, soprattutto nelle zone interne.

Oggi, domenica 6 maggio, al mattino nubi irregolari in un contesto in prevalenza asciutto e a tratti anche soleggiato. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio avremo nubi in compattamento, specie nelle zone interne, con la possibilità di fenomeni a sfondo temporalesco in transito da est/nord-est a ovest/sud-ovest; possibile interessamento delle balconate costiere genovesi e savonesi. Cessazione dei fenomeni nelle prime ore serali e nuvolosità in parziale, progressivo dissolvimento. Venti deboli o moderati da nord o variabili sottocosta a levante. Mare calmo. Temperature in lieve aumento comprese sulla costa tra 15 e 25 gradi, nell’interno tra 8 e 21.

Lunedì 7 maggio tempo discreto al mattino, con diffusi spazi soleggiati. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità con fenomeni temporaleschi che dalle zone interne potranno giungere fin sulle coste genovesi e savonesi. Miglioramento delle condizioni meteorologiche in serata. Venti deboli o moderati da nord. Mar e calme o poco mosso. Temperature stazionarie.

Quella di martedì 8 maggio sarà una giornata ancora votata alla variabilità, con la possibilità di episodi temporaleschi nelle aree interne del centro e del ponente. La costa dovrebbe, invece, restare asciutta. Venti in prevalenza da sud. Mari generalmente poco mossi. Temperature in calo, specie lungo le riviere.