Genova. Una saccatura attiva su Francia e Spagna determina lo sviluppo e la risalita di impulsi instabili lungo il Tirreno, Mar di Corsica, destinati inevitabilmente ad abbordare l’arco ligure nella seconda parte della giornata di oggi.

Oggi, martedì 1 maggio, in mattinata residua nuvolosità sul medio levante, più insistente nelle zone interne; cielo velato altrove; tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio rapida risalita di stratificazioni dal mare, via via più spesse, fino a coprire il cielo sulla maggior parte dei settori. Saranno accompagnate dai primi piovaschi più diffusi ai bordi della regione nella seconda parte del pomeriggio.

Precipitazioni intermittenti potranno prolungarsi anche sulla sera, non si esclude la risalita di qualche rovescio verso la costa savonese. Venti in attivazione fra est/sud-est al largo, moderati; rinforzi temporanei nelle situazioni più instabili, più irregolari da sud-est sotto-costa.

Mare generalmente mosso per onda lunga da sud-ovest, in sostituzione con un mare da sud-est più vivo.

Temperature: stazionari i valori minimi, in calo le massime sulla costa Costa: min 15/16 °C, max 17/19°C Interno: min 9-12°C , max 13-17°C

Domani, mercoledì 2 maggio, tra la notte e il mattino possibili precipitazioni anche a carattere di rovescio in risalita verso la riviera di ponente; in giornata condizioni di variabilità, non si escludono parziali aperture più probabili a levante. Venti: tesi fra nord e nord-est, rinforzi sul settore di ponente al largo, Capo Mele, Golfo di Genova. Mare molto mosso al largo per onda da terra, localmente agitato verso la Corsica, mosso / stirato sotto-costa. Temperature in rialzo in quota sull’Appennino, stazionarie altrove.

Giovedì 3 maggio tempo fortemente instabile, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio si svilupperanno prettamente nelle zone interne, ma non si escludono sconfinamenti sul settore centro-occidentale. Ventoso.