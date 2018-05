Genova. Mattinata all’insegna delle schiarite in Liguria, soprattutto tra imperiese e genovese, ma nelle prime ore pomeridiane sono probabili nuovi episodi di instabilità, più probabili sulle Alpi e tra la Valle Scrivia e la Val di Vara, che, secondo i previsori di Limet, il Centro meteo ligure, non saranno in grado di sconfinare sulla costa.

I venti: al mattino brezze tese da Nord, mentre dal pomeriggio i venti ruoteranno a Sud-Ovest.

Il mare sarà poco mosso, mosso in serata.

Per quanto riguarda le temperature, massime in aumento: sulla costa le minime variano da 14 a 17 °C, le massime da 22 a 26 °C, nell’interno si va da 9 a 14° C per le minime, a 17-25° C per le massime.

Domani giornata più stabile, specie lato costa: residua instabilità pomeridiana nelle zone interne dell’Appennino, specie al confine con il Tosco-Emiliano.