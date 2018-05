Genova. Aria calda in arrivo dall’Africa tira su il termometro, ma confligge con una circolazione ciclonica in arrivo dalla Spagna: uno “scontro” che porterà nuvole e qalche goccia in serata.

Cielo e Fenomeni: sereno o poco nuvoloso al mattino con transito di velature che si faranno più spesse ed estese nel corso della giornata. Dalla tarda mattinata sviluppo di nubi cumuliformi a ridosso delle vette appenniniche, specialmente quelle a nord del medio-levante e Alpi Liguri. Su queste zone probabile evoluzione a temporale. Stabile lato costa, tendenza ad intensificazione della nuvolosità sul ponente tra il pomeriggio e la serata.

Venti: si imposta da est-sud-est sul Mar Ligure e a levante, al più moderato; nord-est più teso su costa ovest, da Capo Mele in poi.

Mari: generalmente poco mosso sotto-costa, moto ondoso in aumento a ovest di Capo Mele; mosso al largo.

Temperature: Stazionarie

Costa: min 17/19 °C, max 24/28°C

Interno (fondovalle): min 9/12°C, max 28/30°C

il contesto torrido (meno umidità relativa) o afoso (più umidità relativa) dipende in questi casi dalla vicinanza alla fascia costiera.