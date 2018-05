Messa in sicurezza del Bisagno: lavori terzo lotto completati entro 2020

Genova. Entro il 2020 Genova vedrà completati i lavori del terzo lotto del cantiere per la messa in sicurezza idraulica del torrente Bisagno. Lo spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Protezione civile Giacomo Giampedrone rispondendo a un’interrogazione del capogruppo Giovanni Lunardon (Pd) sui ritardi nel via ai cantieri dell’appalto.

Il cantiere è stato consegnato a gennaio 2017, ma i lavori non sono ancora partiti. L’assessore conferma che l’iter di variante tecnica sulle modalità di realizzazione dell’intervento in galleria presentato dall’azienda vincitrice della gara d’appalto ha avuto esito positivo il 20 aprile scorso, con l’approvazione della variante tecnica di recepimento della proposta formulata dall’appaltatore, proposta che conferma il termine dei lavori al 2020.

L’assessore ha aggiunto che l’ufficio Direzione lavori sta effettuando le verifiche per procedere alla formale applicazione delle penali, contrattualmente previste per alcuni ritardi dell’appaltatore.