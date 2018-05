Mercoledì esercitazione contro il rischio alluvione in tutte le scuole genovesi

Genova. La direzione Protezione civile e la direzione politiche dell’Istruzione per le nuove generazioni del Comune di Genova hanno organizzato un’esercitazione relativa al rischio meteo idrogeologico, programmata per mercoledì 16 maggio, che coinvolgerà tutte le scuole comunali e diversi gli istituti superiori della città. L’esercitazione, promossa dal Comune di Genova, è svolta in collaborazione con Fondazione Cima, e sarà attuata per posti di comando e su scala reale.

L’esercitazione è rivolta a tutte le scuole del territorio comunale, ma è focalizzata specificamente su 101 di esse, ovvero tutte le scuole comunali e quelle che, per localizzazione, sono più esposte ad eventi meteo-idrogeologici e idraulici. Queste scuole avranno a disposizione osservatori, – dipendenti del Comune di Genova per le scuole comunali e osservatori messi a disposizione da Fondazione Cima per le altre scuole-, con il compito di verificare lo svolgimento delle attività e favorire le azioni di miglioramento durante il successivo de-briefing.

Alcune delle scuole coinvolte saranno quelle del plesso scolastico di via Mogadiscio che raggruppa il nido comunale “Cantaegua”, la scuola per l’infanzia “Mimosa” e la scuola primaria “Andersen”. Le scuole non facenti parte del gruppo monitorato potranno comunque decidere di organizzarsi in autonomia e individuare al proprio interno personale che potrà svolgere tale ruolo.

“Un’efficace gestione dell’allerta e dell’allarme passa attraverso l’automatismo delle azioni da compiere ed un efficiente sistema di comunicazione delle decisioni prese per mitigare i rischi – spiega Sergio Gambino, consigliere delegato alla Protezione civile – ogni cittadino è parte integrante del sistema di protezione civile e, per una efficiente azione di riduzione dei rischi, bisogna essere consapevoli di quanto sia importante il ruolo di ciascuno. Queste esercitazioni servono anche a tale scopo”.