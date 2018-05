Genova. Sciopero con presidio questa mattina al Mercatone Uno di Rivarolo in Valpolcevera. Lo storico punto vendita è in procinto di chiudere e i lavoratori hanno deciso di scioperare per l’intera giornata.

Sono 41 i dipendenti dello store ma non per tutti ci sarà il ricollocamento: “Una parte dei lavoratori sarà acquisita da Globo che acquisisce gli spazi, ma si tratta solo di 16 persone su 41” racconta Isabella, dipendente dello store e una delle animatrici della protesta di questa mattina che ha ricevuto il supporto di alcuni lavoratori dell’Ilva.

“Abbiamo fatto anni di cassa integrazione – racconta ancora la lavoratrice – e ora abbiamo comunque perso il posto di lavoro. Ma non per questo possiamo perdere la dignità. Per questo oggi siamo in presidio senza aver avuto grande sostegno dai sindacati di categoria”.