Meeting nazionale di Piediluco: medaglie e conferme importanti per la Liguria

Genova. È più che soddisfacente il bilancio dei canottieri e delle società liguri al termine del secondo Meeting Nnazionale di Piediluco disputato nel fine settimana con oltre mille partecipanti in arrivo da tutta Italia.

Davide Mumolo e Cesare Gabbia, medagliati agli ultimi Mondiali nell’otto con i colori dell’Elpis Genova, centrano subito il quarto posto nel 2 senza. Nel 4 senza i due vogatori genovesi, assieme a Rosetti (Aniene) e Paonessa (Fiamme Gialle), mettono in difficoltà la barca azzurra vicecampione del mondo piazzandosi secondi incassando un leggero distacco pari a un secondo e mezzo. Terzo in questa specialità il genovese Paolo Perino, finanziere cresciuto nella Sportiva Murcarolo, e quarto (prima barca Under 23) Giorgio Gibelli Casaccia sul misto Rowing Club Genovese-Telimar-Posillipo. Sempre in chiave Elpis Genova, Federico Garibaldi è sesto nella specialità del doppio, Cantamessa e Gigliobianco sono quarte nel quadruplo Senior mentre Badagliacca è settimo nel 4 senza a bordo di un misto che risulta la terza barca Under 23.

Maria Ludovica Costa (Rowing Club Genovese) vince nel doppio Junior assieme a Ilaria Corazza (Ausonia) e chiude quarta nel singolo Junior dove aver a lungo lottato per il bronzo. Buon argento per Giada Danovaro nel 4 senza Junior misto Arno-Candia 2010 mentre la compagna Lucia Rebuffo è terza assieme alle vogatrici Milano-Moto Guzzi e Garda Salò. Quarto posto per Leonardo Bava nel singolo Pesi Leggeri e Benedetta Gaione (misto Varese) nel 4 di coppia Ragazze; è piuttosto positivo il sesto posto di Edoardo Marchetti (Rowing) nel singolo Senior lottando contro i migliori atleti della coppia azzurra. Bava sarà poi settimo nel doppio Pesi Leggeri con Giacomo Costa (terzi Under 23). Oro nel doppio (misto VVF Billi) e bronzo nel singolo per Marta Cavolata tra gli Esordienti. Alessandro Calder è il timoniere dell’otto Junior più performante. Infine, nell’otto Senior, vittoria per il misto a bordo del quale ci sono Cappannelli e Danovaro e bronzo per la barca interamente Rowing Club Genovese formata da Brusato, Marco ed Emanuele Farinini, Keyes, Marchetti, Nizzi, Rebuffo e Squadrone (tim. Calder).

Gli spezzini Giorgio Federici ed Elia Pennucci della Velocior esprimono la sesta (terza Under 23) miglior prestazione nel 2 senza Pesi Leggeri. Velocior d’argento nel 4 con (Carassale, Cespi, Malvolti, Pintus, tim. Raimondi), gara in cui il misto Rowing-Telimar (Cappannelli, Danovaro, Ruvolo, tim. Calder) è quarto, e nel doppio Esordienti con Capellini e Porta (argento nel singolo). Lo Speranza Pra’ conquista l’argento nel doppio Junior con Edoardo Rocchi e Alessio Bozzano. La Sportiva Murcarolo centra la finale nel singolo Ragazzi con Andrea Licatalosi ed il secondo posto nel 4 di coppia leggero-misto Amici del Fiume con Corinna Bennio, argento anche nel doppio Under 23. Nel 2 senza Pesi Leggeri la praese Bianca Laura Pelloni (CC Saturnia) chiude al terzo posto, prima tra le Under 23.