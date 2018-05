Mattia Grosso e Daniela Olcese si aggiudicano la Marcia dei Cinque Campanili

Zoagli ha ospitato la sua “Marcia dei Cinque Campanili” suggestiva corsa di 10 km che permette ai partecipanti di percorrere un tracciato interessante nella bella cittadina del levante ligure. Poco meno di 400 i podisti che hanno deciso di prendere parte alla competizione che ha visto vincere il piemontese Mattia Grosso, unico a scendere sotto il muro dei 54’ con il tempo di 54’52”. Dietro di lui si piazza Lorenzo Gadaleta in 55’35” e Francesco Farinelli in 55’44”.

Distacchi chiari, ma contenuti come visto e che anche nelle altre posizioni sono più o meno rispecchiate. Infatti il quarto al traguardo è stato Fabio Ientile che termina in 56’14”, davanti a Stefano Sartini che conclude in 58’08”, ultimo a restare sotto l’ora di gara.

I primi dieci posti vedono poi Stefano Privino, Marco Spagnoli, Fabrizio Benente, Claudio Peraglie e Daniele Caltagirone che è decimo in 1h02’12”.

Per quanto riguarda la classifica femminile, la più veloce al traguardo è stata Daniela Olcese che chiude in 1h03’05” trovando anche un 13° posto assoluto di tutto rispetto. Dietro di lei Valentina Pippo che non riesce a reggere il ritmo e arriva 20^ in 1h06’43”, spuntandola su Liliana Paganini che è 22^ in 1h07’22”.