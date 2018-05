Massacro dei manifestanti contro l’ambasciata Usa a Gerusalemme, oggi presidio a Genova

Genova. Ieri, lunedì 14 maggio, l’ambasciata statunitense è stata ufficialmente trasferita a Gerusalemme e contemporaneamente in tutta la Palestina ci sono state manifestazioni e proteste. Il ministero della Salute palestinese dichiara che sono stati uccisi 52 palestinesi. I feriti sono 2.410. Ma il bilancio potrebbe aumentare nelle prossime ore.

Il circolo Foresti di Genova ha organizzato un presidio per manifestare solidarietà con la popolazione palestinese. Hanno già aderito alcuni partiti di sinistra, come Potere al Popolo, ma anche altri singoli cittadini e associazioni. L’appuntamento è per le 18 in piazza De Ferrari.

Oggi, martedì 15 maggio, ricorre la Naqba, ovvero la “catastrofe”, termine con cui viene chiamata in arabo la pulizia etnica e l’espulsione dei palestinesi che Israele ha messo in atto nel 1948 e che, secondo la popolazione palestinese, continua da allora quotidianamente.