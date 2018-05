Masone: ubriaco al volante con passeggeri armati di coltello, la scoperta dei carabinieri

Masone. Sono stati fermati ieri sera in auto dai carabinieri di Campo Ligure, insieme con un equipaggio dell’aliquota radiomobile della compagnia carabinieri di Arenzano.

Tre uomini sono stati oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine e il conducente, un quarantenne di Mele con pregiudizi di polizia, è stato deferito in stato di libertà (oltre alla patente ritirata) per “guida in stato di ebbrezza”.

I due passeggeri invece, un genovese di 28 anni, gravato di numerosi pregiudizi di polizia e un ecuadoriano di 24 anni, sono stati deferiti in stato di libertà per “possesso ingiustificato di armi e/o oggetti atti a offendere” perché trovati in possesso di 3 coltelli, poi sequestrati.