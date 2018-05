Maratoneti Genovesi mattatori nel “Miglio Blu”

Il Porto Antico di Genova è stata la cornice in cui si è corso il “Miglio Blu”, organizzato dalla giovane società Running Team Genova che ha manifestato una grande soddisfazione per la riuscita dell’evento. Si correva sulla distanza quindi di un vero e proprio miglio, ovvero 1609,34 metri. Poco più di un chilometro e mezzo per i 35 partecipanti che ha visto una massiccia presenza dei Maratoneti Genovesi.

Proprio per quest’ultima società è tesserato Davide Pepoli, vincitore in 4’55”. L’atleta gialloblù ha allungato a metà del percorso mettendo metri preziosi fra sé e gli avversari con Giuseppe Pace che ha pagato 10” di ritardo, finendo secondo. Terzo un altro membro dei Maratoneti Genovesi, che piazzano così la doppietta. Si tratta di Massimo Cavanna che termina a 5” dal secondo posto.

Andrea Sulis resta fuori dai giochi di podio per la Podistica Valpolcevera. Quinto è Ferdinando Bargellini dell’Atletica 2 Perle seguito da Alessandro Lizzani del Gruppo Città di Genova e da Giacomo Cammalleri dei Maratoneti Genovesi. Chiudono la lista dei primi dieci al traguardo tre membri del Gau che giungono appaiati in appena tre secondi. Si tratta di Paolo Quarantelli, Davide Cavalli e Davide Rusca.

Al femminile vince invece Monica De Amicis della Trionfo Ligure che primeggia in 6’03”, vittoria piuttosto netta con il 17° posto assoluto. Seconda è infatti Susanna Scaramucci dei Maratoneti Genovesi che paga un distacco di 32”. Poco dietro la compagna di squadra Maria Rosa Ferrando che è terza e conferma la grande giornata dei Maratoneti Genovesi che portano 4 atleti sui due podi maschili e femminili.