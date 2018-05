Marassi, in libertà vigilata gestiva giro di spaccio. Ventenne denunciato dai carabinieri

Genova. Un genovese di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e legati alla droga, è stato denunciato per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo, già in regime di libertà vigilata, è stato pizzicato durante un controllo di routine con del “fumo” in tasca mentre si trovava in piazzale Marassi.

Da lì è scattata la perquisizione domestica: i carabinieri di San Martino hanno ritrovato nell’abitazione altri 50 grammi di hashish e marijuana, più materiale compatibile con attività di taglio e confezionamento.