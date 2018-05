Marassi: detenuto prova a calarsi da un muro con una corda, evasione sventata

Genova. Ha provato a calarsi da un muro con una corda, come neanche nei film d’antan. E’ andata così la tentata, e sventata, evasione avvenuta nel carcere di Marassi. A evitare che la fuga del detenuto andasse a buon fine alcuni agenti di polizia penitenziaria.

I fatti sono avvenuti oggi alle 15 in zona passeggi a un carcerato della prima sezione. Ad accorgersi del tentativo un addetto alla vigilanza.

“Oramai e’ sempre più alto il numero di detenuti che tentano di darsi alla fuga come uccelli di bosco – dice Fabio Pagani, segretario regionale Uil Pa – nel caso odierno il detenuto ha pensato, forse, di approfittare della presenza di tanti compagni di cella al passeggio per provare ad allontanarsi. Auspichiamo che al personale intervenuto, possa essere riconosciuta adeguata ricompensa per aver evitato di far diventare notizia di cronaca quello che diversamente non sarebbe stato soltanto un tentativo”.

Donato Capece, segretario generale del Sappe: “E’ solamente grazie a loro, agli eroi silenziosi del quotidiano con il Basco Azzurro a cui va il ringraziamento del SAPPE per quello che fanno ogni giorno, se le carceri reggono alle costanti criticità penitenziarie. Oggi ha tentato di fuggire dal carcere un detenuto albanese, condannato a 5 anni per rapina aggravata e prossimo ad essere estradato. I bravi colleghi l’hanno bloccato nell’intercinta: dopo sarebbe fuggito”.