Manifesto anti aborto, cancellate in tempo record le scritte della manifestazione “Non una di Meno”

Genova. E’ durata poche ore la scritta-manifesto dipinta sull’asfalto di Corso Buenos Aires in contrapposizione al manifesto anti-aborto che da qualche giorno campeggia sul muro di un palazzo.

Ieri in giornata, infatti, le parole sono state ricoperte di vernice nera dai tecnici di Aster, che hanno anche ripristinato alcuni tratti di corsia gialla che era rimasta “sotto” lo slogan dipinto dai manifestanti lunedì sera. Un intervento “in tempo record”.

“Sui nostri corpi decidiamo solo noi” era il testo ora non più leggibile, arrivato in risposta al messaggio anti-abortista del cartellone ProVita, la cui rimozione era stata esclusa dal sindaco in virtù della “Libertà di pensiero”.