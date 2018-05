Maisano, Bollentini e Ragni al passo d’addio

Genova. Impazza, nel genovese, dopo gli addii eccellenti di Maisano, Bollentini e Ragni, il valzer delle panchine.

Beppe Maisano, al termine di una annata positiva, vissuta in riva al Lerone, lascia la panchina dell’Arenzano.

I ‘rumors‘ di radio mercato lo piazzano, per la stagione 2018/19, al Vallescrivia (società che unirà le forze di Ronchese, Isolese ed appunto Vallescrivia).

Il posto lasciato libero da Maisano, con molta probabilità, verrà preso da un cavallo di ritorno: Maurizio Podestà.

Le strade tra Roberto Bollentini e la Goliardica, dopo l’amara retrocessione, in Prima Categoria, della società del patron Edo Bozzano, non corrono più parallele, ma siamo certi, che il tecnico genovese non resterà ‘disoccupato’…

Il tam tam di radio mercato lo vede seduto (in concorrenza all’ex sampierdarenese Fabio Carletti) sulla panchina della Praese, del Cogoleto ( in ballottaggio con Luca Cappanera) e Molassana, anche se le quotazioni di Alfio Scala sono in forte ascesa.

Enrico Ragni ed il Bogliasco, hanno, consensualmente, deciso di interrompere il rapporto sportivo. Il tecnico lascia la società rivierasca dopo un biennio, nel quale ha ottenuto una salvezza ed ha sfiorato (ai play off) il salto di categoria.

Gaetano Messina è il nuovo trainer della Sampierdarenese, Giovanni Tassano subentra a Mauro Foppiano sulla panchina della Calvarese, mentre Giuseppe Lamonica è confermato al Prato