Lungomare Canepa, il Comune promette “una corsia in meno e giù parte del muro”

Genova. Escono soddisfatti dall’incontro con i capigruppo e con il sindaco in consiglio comunale i cittadini del comitato di residenti di lungomare Canepa, che da tempo lottano per la vivibilità del quartiere interessato dai lavori di ampliamento dell’arteria di scorrimento tra il centro e il ponente.

“Il sindaco ci ha confermato che Anas ha detto sì al progetto riveduto e corretto – spiega Silvia Giardella, presidente del comitato – non abbiamo avuto indicazioni precise per ora siamo felici che parte delle nostre richieste siano state accolte”.

Tra queste la riduzione di una corsia di marcia, rispetto alle sei previste, vicino alle case. L’amministrazione ha deciso di rinunciare a parte della strada, almeno lungo 500 metri del chilometro totale, per venire incontro alle esigenze dei residenti.

Inoltre sarà in parte rimosso, in futuro, il muro costruito per sicurezza a pochi centimetri di distanza dalle finestre, oscurando completamente la visuale per alcuni civici. Per quanto riguarda il rumore, l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Fanghella ha ipotizzato l’installazione di barriere in bambù. Venerdì ci sarà un nuovo incontro tra cittadini e sindaco. Il consiglio comunale ha votato una mozione presentata da Forza Italia che chiede un percorso di riqualificazione per il quartiere a ridosso di lungomare Canepa.