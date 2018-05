Lungomare Canepa, aperte due nuove corsie ma partono i lavori su quelle centrali

Genova. Circa 500 metri, dalla zona del Wtc verso ponente, di asfalto nuovo fiammante danno l’idea che i lavori di ampliamento di lungomare Canepa a Sampierdarena stanno procedendo, ora, a spron battute.

L’opera, che negli anni ha accumulato diversi ritardi a causa di un ricorso, potrebbe essere ulteriormente rallentata per via delle modifiche al progetto che il Comune avrebbe chiesto ad Anas di valutare, per rendere la strada meno impattante per i residenti lato monte.

Per ora però l’impressione è che le corsie, almeno sui 500 metri aperti in giornata, siano quelle previste in origine.

Le due corsie aggiuntive in direzione ponente, al momento, non portano grande variazione al traffico visto che, per altri lavori, sono state chiuse quelle centrali. Nel frattempo proseguono anche i lavori di prolungamento verso il casello di Genova Aeroporto della strada a mare Guido Rossa.