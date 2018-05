L’Under 16 del Basket Pegli vince gara 1 di finale

Genova. Fine settimana di successi per le formazioni del Basket Pegli, con l’Under 16 regionale a segno in gara 1 di finale contro il My Basket e l’Under 15 Eccellenza che stravince contro l’Auxilium Torino.

L’Under 16 regionale fa sua gara uno di finale venerdì al Palasharkers contro il My Basket. Solito inizio contratto per gli arancioblù che fanno una gran fatica nel primo quarto a trovare il canestro, rifugiandosi nel tiro da tre con risultati deludenti. Non va molto meglio in difesa e solo un po’ di paura degli avversari, la stessa che attanaglia i pegliesi, fa sì che il passivo sia più contenuto di quanto potrebbe. Nel secondo quarto, complici anche i cambi, i pegliesi si sciolgono un po’ e limitando i palleggi a favore del movimento della palla riescono a costruire buoni tiri ed a riportarsi in linea nel punteggio. Di nuovo in difficoltà al rientro dopo l’intervallo lungo, sono nuovamente i cambi ed un buon contributo di tutti a permettere il recupero ed il vantaggio di fine terzo periodo. Nell’ultimo tempino gli ospiti cominciano a pagare la stanchezza ed i padroni di casa, pur senza “ammazzare” la partita chiudono con discreta maturità con un vantaggio di 4 punti. Martedì alla Crociera gara due; considerato il fattore campo ed il tifo indemoniato che tutti si aspettano, la gara andrà approcciata da parte di tutti con più personalità sin dall’inizio. Risultato finale: Basket Pegli – My Basket 72-68.

Sabato pomeriggio l’Under 15 Eccellenza affronta l’Auxilium Cus Torino al Palasharkers per mantenere immacolata la casella sconfitte e chiudere positivamente la fase “completamento” del campionato. Missione compiuta con grande autorità. Sulla partita poco da dire, il passivo inflitto dai pegliesi di 50 punti è decisamente autoesplicativo. Punteggio finale: Basket Pegli – Auxilium Cus Torino 82-52.

Di seguito i due tabellini.

Under 16 regionale

Basket Pegli – My Basket 72-68

(Parziali: 11-19; 29-29; 51-48)

Basket Pegli: Schiano 7, Miragliotta, Benignetti 4, Ventura 19, Pescarolo, Grasso 2, Ferrante, Lucagrossi, Vagnati 4, De Natale 8, Pascucci 13, Augliera 15. All. Piastra.

My Basket: Arecco 4, Carbonaro 19, Segattin, Vincenti, Franconieri 6, Gattini, De Martini 8, Cappittini 12, Posocco 19, Alloisio, Cambrano, Pentere. All. Brovia.

Under 15 Eccellenza

Basket Pegli – Auxilium Torino 82-32

(Parziali: 19-10; 44-21; 73-24)

Basket Pegli: Schiano 19, Ventura 17, Facco 4, Devoto 14, Bruzzone, Notari 4, Bertagna, Bizzarri, Vagnati 3, Crocco 13, De Natale 8, Augliera. All. Ambrosini. Ass. Piastra.

Auxilium Torino: Bargossi 6, Caria 7, Cavallera, Dal Masso, D’Angelo 1, De Marco 2, Grillo 7, Grossi 3, Odetti, Virde 5, Tucci 1. All. Italia.