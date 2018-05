L’Under 16 del Basket Pegli in finale regionale

Genova. Due partite giocate al PalaSharkers lo scorso sabato, con una valenza differente ma comunque importanti.

Nella prima l’Under 16 regionale battendo SBDB La Spezia in gara 2 delle semifinali playoff conquista la finale regionale, non senza qualche patema. La partita assomiglia a quella dell’andata a casa degli spezzini, con l’attacco pegliese contemplativo della palla ferma nelle mani del palleggiatore che tenta di attaccare solo dal palleggio, soluzione pessima contro la chiusisssima difesa avversaria; la difesa d’altro canto concede agli avversari nella prima parte di partita facili conclusioni al ferro e buoni tiri aperti dalla distanza e solo il ferro amico del PalaSharkers consente agli arancioblù di non incassare un altro passivo importante.

Come in gara 1 nel momento in cui i padroni di casa decidono di alzare l’intensità difensiva e di giocare anche senza palla in attacco le cose cambiano ed gradualmente si arriva al distacco finale di 14 punti, comunque troppo punitivo per gli spezzini per quanto visto in campo. Ora il derby con My Basket in finale col vantaggio del fattore campo nella eventuale bella, fermo restando che se l’approccio alla gara sarà questo le cose si potrebbero fare molto complicate. Punteggio finale: Basket Pegli – SBDB La Spezia 65-51 (serie 2-0).

A seguire gioca la sua ultima partita stagionale l’Under 18 Eccellenza, chiamata a chiudere con Ciriè con una vittoria e possibilmente una prestazione convincente una stagione difficile ma comunque molto formativa per i ragazzi. Primo obiettivo centrato, il secondo ancora una volta no… In un clima a dir poco vacanziero gli arancioblù approcciano la gara con molta, troppa superficialità ed anche un po’ di supponenza da parte di alcuni ed il punteggio rimane in bilico, con anche i piemontesi sopra nel punteggio, fino all’ultimo quarto nel quale, complice il vistoso calo degli ospiti, il vantaggio si dilata in maniera troppo punitiva per i ragazzi di Ciriè, davvero molto combattivi.

Ora inizia il lavoro estivo, basato esclusivamente sulla crescita individuale, per presentarsi al via il prossimo anno più pronti a palcoscenici di questo tipo. Risultato finale: Basket Pegli – Pallacanestro Ciriè 70-53.

Il tabellino dell’incontro dell’Under 18 Eccellenza:

Basket Pegli – Pallacanestro Ciriè 70-53

(Parziali: 10-14; 31-20;44-44)

Basket Pegli: Penna 6, Bochicchio 13, Tesconi 7, Ficarra 6, Gottingi 10, Turchino 2, Peruzzi 2, Nsesih 9, Ferro 13, Mozzone 2, Zaio, Pedemonte. All. Piastra, ass. Ambrosini-Pozzi.

Pallacanestro Ciriè: Cussigh, Piccati 8, Buri 16, Bianco A. 4., Leli, Bianco S., Melli 9, Picatto 4, Bairo, Anglesio 13. All. Chiadò.