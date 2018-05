L’ulivo secolare taggiasco di Euroflora “spunta” a Rapallo

Genova. Da Euroflora a Rapallo: è stato temporaneamente sistemato in piazza Molfino l’ulivo taggiasco, uno dei simboli del territorio e dell’agricoltura ligure che la Regione Liguria ha donato al Comune rapallese. L’ulivo secolare – ha oltre 300 anni – ha fatto bella mostra di sè nello spazio espositivo della Liguria nella splendida e coloratissima kermesse floreale ospitata dal 21 aprile al 6 maggio nei Parchi di Nervi.

Una volta disallestita l’11^ edizione di Euroflora, come anticipato, gli esemplari esposti nella collettiva di Regione Liguria sono stati regalati a diversi Comuni liguri per valorizzare le proprie aree verdi, in un’ottica di sostenibilità ambientale.

Per agevolarne il trasporto, l’ulivo è stato di recente oggetto di intervento di potatura. Tra qualche tempo tornerà rigoglioso e farà bella mostra di sé in tutto il suo splendore.

Si comunica inoltre che presso le serre comunali di via Casale (di fronte all’ingresso di Villa Tigullio) verrà effettuata anche domani venerdì 25 maggio (dalle 8.30 alle 10.30) la distribuzione gratuita delle margherite dismesse dalle aiuole pubbliche. Si consiglia di recarsi sul posto muniti di sacchetto.